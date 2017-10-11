Listo sorteo para escoger nuevo árbitro de la Acdac

Luego de que la doctora, María del Carmen Chaín López, decidiera renunciar a representar a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por el gobierno, el Ministerio del Trabajo confirmó que este jueves 12 de octubre realizará el sorteo donde se elegirá nuevamente al árbitro que representará a los pilotos en el dicho tribunal.

De esta manera, el gobierno mantiene en pie el Tribunal de Arbitramento con el cual espera ayudar a solucionar varios de los puntos del pliego de peticiones, que en su momento presentó Acdac, en la huelga que realiza hace más de 20 días contra Avianca.

Luego de ese sorteo y de que pasen 48 horas, se espera que se pueda poner en marcha la elección del tercer mediador que finalmente dará inicio a los diálogos dentro del Tribunal de Arbitramento.