Líder de protesta niega que haya turistas 'retenidos' en Capurganá
Emigdio Pertúz, dijo en La W que los 32 turistas nacionales y extranjeros que están en la zona pueden salir en cualquier momento de allí.
Emigdio Pertúz, líder cívico de la protesta en Acandí y Capurganá (Chocó), dijo en www.wradio.com.co que los 32 turistas nacionales y extranjeros que están en la zona pueden salir en cualquier momento de allí.
Pertúz sostuvo que al inicio del paro cívico, que ya cumple cuatro días, les anunciaron a los turistas que el transporte marítimo quedaba suspendido, pero los aclaró que tenían libre movilización.
“Los organizadores del paro se han preocupado porque estas personas tengan comida y comodidad. Cuando la Policía decía que los tenemos secuestrados, ellos dijeron lo contrario”, señaló el líder de la protesta.
Agregó que los turistas “tienen libre movilización y en determinado momento pueden decir que se quieren trasladar”. Aseguró que el deseo es que muchos de ellos salgan al medio día del viernes 17 de mayo.
Por su parte, el secretario de Gobierno del Chocó, Aris Piñeres, dijo que se han presentado dificultades para que los turistas salgan de la zona.
“Hubo un dificultad porque ayer (jueves 16 de mayo) salían turistas y no los dejaron salir”, indicó.
