Las órdenes del director de Policía Nacional contra vendedores ambulantes

En entrevista con La W, el comandante de la Policía Naciona Oscar Atehortúa se pronunció frente al hecho que ha generado controversia en el país, luego de que se conociera que uniformados impusieron una comparendo a un ciudadano por estar comprando una empanada en la calle, hecho que a su vez le generó a dicho ciudadano una multa por más de 800.000 pesos.

"Nuestra Policía no ataca a nadie", señaló el uniformado, a la vez que ratificó que "si no cumplimos, seríamos objeto de investigación por no cumplir el mandato que se nos ha dado", haciendo referencia a que el comparendo impuesto responde a un hecho ilegal contemplado en el actual código de Policía.

El uniformado recordó que parte de estas actividades de la Policía también responden a denuncias de la misma comunidad, quienes se quejan por la ocupación indebida del espacio público por parte de vendedores ambulantes.

"Limpiar la calle es retirar las cosas que obstaculizan el tránsito del público", afirmó, diciendo a su vez que intentan hacerlo de la manera más pa´cifica para "evitar desmanes".

El directivo policial explicó que la policía no es la encargada de imponer multas, señalanndo que lo que fue puesto por la Policía fue un comparendo, y la multa fue impuesta de manera posterior por las autoridades ante quienes debía comparecer el ciudadanao a quien se le interpuso la sanción.

Señaló que es competencia de los "inspectores de policía", determinar si en aquel procedimiento ocurrió algún tipo de irregularidad.

