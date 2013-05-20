Las Farc dicen que no llegarán a ningún acuerdo de tierras por debajo de expectativas

Los jefes negociadores de la guerrilla de las Farc, anunciaron este lunes 20 de mayo desde La Habana (Cuba) que, cualquier acuerdo al que lleguen con el Gobierno sobre temas de restitución, formalización y distribución de tierras, deberá tener las “100 propuestas mínimas para el Desarrollo Rural y Agrario para la Democratización y la Paz de Colombia”, que presentaron a la mesa de negociación.



Por medio de un comunicado, el grupo guerrillero desmintió lo que consideraron “maquillados "sondeos" y estadísticas acomodadas” de los grandes medios de comunicación en contra “del opositor”, y anunciaron que no aceptarán la cifra de 250.000 campesinos desposeídos, pues consideran que en el último cuarto de siglo, alrededor de ocho millones de hectáreas han sido arrebatadas a los campesinos, un causas por las que “han luchado”.



“No hay nada que lleve por nombre Banco de Tierras o que indique que las Farc-EP hubiésemos concertado que la permanencia del latifundio o de la praderización del país es buena para el campo”, sostuvieron en la comunicación.



Los líderes insurgentes manifestaron que no aceptarán convenios donde las “Zonas de Reserva Campesinas” se concierten por debajo de la expectativas, además, afirmaron que no concebirán la reducción de las tierras destinadas para producción alimentaria sean adjudicadas al latifundio ganadero. De igual forma, propusieron las creación de Zonas Campesinas de Producción de Alimentos y se fortalezcan las zonas de resguardos y territorios de comunidades afro.



Por último, el grupo guerrillero concluye que la paz “no se construye sobre promesas vanas” y confían en que durante la novena etapa de diálogos se acerquen a la posibilidad de reconciliación

