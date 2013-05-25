Las Farc dicen que a ministro Carrillo le falta compromiso con diálogos de proceso de paz

Estas afirmaciones son hechas por las Far, en un comunicado, luego de las comparaciones navideñas hechas por Carrillo, que según este grupo armado “trivializan las propuestas que las Farc han hecho a la Mesa de la Habana interpretando los intereses de las mayorías, en nada se sintonizan con el ambiente de optimismo que reina entre los colombianos que le apuestan y tratan de aportarle ideas positivas al objetivo de encontrar una salida incruenta al conflicto político, social y armado que padece Colombia”.

Según las Farc, sus formulaciones “no son una ’lista de regalos’ sino el registro de los derechos que le han sido conculcados al pueblo y es deber del Estado garantizarlos sin más demora”.

En el escrito, las Farc también señalaron que esperan llegar a un acuerdo parcial sobre el primer punto de la Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y a la lucha de los sectores populares en función de una Reforma Agraria estructural.