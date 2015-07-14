6AM W6AM W

Actualidad

La U confirma que se delegó entrega de avales para concejos

Así lo confirmó el codirector de esa colectividad, el senador Roy Barreras, quien indicó que aquella persona que tenga graves indicios no es avalada.

El codirector de La U argumentó que las decisiones sobre los concejos “son trámites muy largos”, y que por eso los avales deben delegarse.

Barreras aclaró que esa decisión solo es para concejos, no para alcaldías y gobernaciones. “Aquella persona que tenga graves indicios no es avalada”, afirmó.

Sobre el Valle del Cauca, el senador aseguró que Dilian Francisca Toro seguramente será elegida como gobernadora. “Si ella solicita aval se hará el trámite”, sostuvo. 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad