La U confirma que se delegó entrega de avales para concejos

El codirector de La U argumentó que las decisiones sobre los concejos “son trámites muy largos”, y que por eso los avales deben delegarse.

Barreras aclaró que esa decisión solo es para concejos, no para alcaldías y gobernaciones. “Aquella persona que tenga graves indicios no es avalada”, afirmó.

Sobre el Valle del Cauca, el senador aseguró que Dilian Francisca Toro seguramente será elegida como gobernadora. “Si ella solicita aval se hará el trámite”, sostuvo.