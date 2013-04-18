La solución para el acueducto de Yopal demorará dos años
El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafá, afirmó en La W que al Gobierno le preocupa la demora en la reconstrucción del acueducto de esa capital.
El viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafá, explicó en www.wradio.com.co que el Gobierno Nacional sigue haciendo un cercano acompañamiento a la falta de suministro de agua en la capital del Casanare.
El viceministro señaló que se está terminando el primer pozo de tratamiento provisional, que permitiría sacar agua y distribuirla a varias zonas de la ciudad. Además, dijo que en diez días estarán los diseños de la planta modular, una solución temporal que demoraría seis mese su construcción, con fondos propios.
Por otro lado, Mustafá mostró su preocupación por la demora en el inicio de la obras de la reconstrucción del acueducto, que sería la opción definitiva, que sólo comenzarían hasta dentro de seis mese cuando estén listos los diseños, también con fondos propios, pues las autoridades locales rechazaron los fondos del gobierno nacional.
El viceministro de Agua aclaró que por el momento con plantas proporcionadas por el Acueducto de Bogotá y Emcali se está suministrando agua, tratada de una manera “artesanal” pero apta para el consumo humano. Además, dijo que debe cortarse el servicio cuando llueve muy fuerte, pues la turbiedad impide el adecuado tratamiento.
Por último, señaló que se hace acompañamiento y control en la resolución de la emergencia, que de no ser efectiva a tiempo, debe hacérsele veeduría y control por parte de los organismo encontrados.
