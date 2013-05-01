La salida del gerente no soluciona los problemas pero ayudaría mucho, dice líder cafetero
Jorge Eliécer Sierra, dijo en La W que los miembros de la Federación seguirán trabajando para buscar que Luis Genaro Muñoz se retire, "este es un tema de convicción", dijo.
El líder antioqueño expresó que en la Comisión dejaron claros planteamientos, como las contrataciones, “necesitamos revisar bajo qué términos están creados dichos contratos, cuánto valen y quiénes son los trabajadores, con el fin de intentar un adelgazamiento de la Federación”, expresó.
Manifestó que han encontrado irregularidades como que varios funcionarios de la entidad, “salen por una puerta”, hacen un arreglo para salir y luego entran nuevamente pero bajo la figura de contratistas.
“Nosotros desde el Comité de Antioquia seguimos trabajando por los federados (…) con el tema de la deuda, seguiremos buscando apoyo en la bases cafeteras para insistir que el señor gerente (Luis Genaro Muñoz) se debe retirar, él no es el hombre carismático que necesita la Federación “.
Sierra dijo que siguen buscando el apoyo del Gobierno, porque “Las relaciones del presidente y la Federación no están en buenos términos”, esta respuesta se da debido a la inasistencia del Gobierno al más reciente comité de los cafeteros.
“Lo que necesitamos del Gobierno son políticas realmente eficientes en el tema de la revaluación, que nos sigue pegando duro, por eso, buscaremos un precio de sustentación”.
