La respuesta del general Luis Navarro ante artículo de falsos positivos de NYT

En diálogo con La W, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, habló sobre las reacciones del Ejército Nacional ante el artículo del New York Times en el que se denunciaba un presunto regreso de los falsos positivos.

“Nosotros hemos estado haciendo una valoración del alcance real del artículo del NYT y revisamos que la política de seguridad tiene lineamientos claros” afirmó.

Adicional a eso aseguró que están tomando este artículo “como una alarma que nos obliga a lanzar una mejor comunicación y a revisar las órdenes de los sistemas de evaluación de nuestro programa”.

También dijo que es necesario revisar cómo “están los canales internos de comunicación. Vamos a hablar con los generales a ver cuál es la preocupación” y recalcó que los lineamientos de evaluación están “muy claros” desde el año 2007.

“Todas nuestras fuerzas se mueven dentro de la legalidad y la protección de los derechos humanos” puntualizó.

De otro lado, dijo que “por el caso de Dimar Torres se retiró la semana pasada a 3 efectivos por no cumplir con los Derechos Humanos”.

“Con certeza puedo decir que no se han producido hechos de falsos positivos y si hay alguna duda serán de investigación de la Fiscalía” aclaró finalmente.

