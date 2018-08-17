La próxima semana se realizará diálogo entre comunidades indígenas en conflicto en Cauca. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

El próximo martes se realizará un encuentro entre representantes de las comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca, que mantienen una confrontación en los últimos días debido a problemas de tierras.

Según el Ministerio del Interior, en esta reunión se discutirán "las propuestas formuladas por las dos comunidades y así superar el problema", pues ya se tiene una ruta de diálogo entre las partes.

Indicaron que, además, "las autoridades de las dos comunidades indígenas mantienen reuniones con sus bases para evitar más confrontaciones".