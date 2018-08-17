6AM W6AM W

Actualidad

La próxima semana se realizará diálogo entre comunidades indígenas en conflicto en Cauca

Según el Ministerio del Interior, el encuentro entre las comunidades Misak y Nasa se hará el próximo 21 de agosto.

La próxima semana se realizará diálogo entre comunidades indígenas en conflicto en Cauca. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

El próximo martes se realizará un encuentro entre representantes de las comunidades indígenas Misak y Nasa en el Cauca, que mantienen una confrontación en los últimos días debido a problemas de tierras. 

Según el Ministerio del Interior, en esta reunión se discutirán "las propuestas formuladas por las dos comunidades y así superar el problema", pues ya se tiene una ruta de diálogo entre las partes. 

Indicaron que, además, "las autoridades de las dos comunidades indígenas mantienen reuniones con sus bases para evitar más confrontaciones". 

