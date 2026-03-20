Exsecretaria Herrera envía carta a Petro quejándose de MinJusticia Cuervo: No he recibido buen trato

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Yolima Herrera Martínez, sale del cargo de secretaria general del Ministerio de Justicia y llega Claudia Martínez. Sin embargo, Herrera envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que desmiente las declaraciones del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sobre el estado en que recibió la cartera.

La comunicación surge tras una entrevista en la que el ministro Jorge Iván Cuervo asegura que aseguró haber encontrado la entidad en condiciones deficientes.

En la carta, Herrera asegura que las afirmaciones del ministro no reflejan la realidad de la entidad y sostiene que la transición administrativa se dio dentro de los parámetros normales.

Explica que la salida de funcionarios respondió a dinámicas habituales de cambio de gobierno, especialmente en cargos de libre nombramiento y remoción, y que todos los procesos cumplieron con los requisitos legales.

La exfuncionaria también defendió las contrataciones realizadas al inicio del año, indicando que obedecieron a necesidades institucionales y a la urgencia de vincular personal antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, en un contexto electoral.

Según señala, estas decisiones se ajustaron a los procedimientos establecidos y no afectaron el funcionamiento de la entidad.

Presupuesto “casi intacto”

Uno de los puntos centrales de la carta es el estado financiero del Ministerio. Herrera afirma que dejó el presupuesto prácticamente intacto, con recursos comprometidos únicamente en gastos esenciales para el funcionamiento.

Señalamientos de trato indebido

La exsecretaria también denuncia un trato “indispuesto y descortés” por parte del ministro desde su llegada, e incluso lo califica como pasivo-agresivo.

Según relata, tras presentar su renuncia el 12 de febrero, no recibió un trato respetuoso y asegura que fue marginada de sus funciones, dificultando la continuidad administrativa.

Solicitud de verificación y garantías

En su comunicación, Herrera pide al presidente Petro que, si lo considera pertinente, verifique su gestión con funcionarios, contratistas y otras entidades del Estado.

Carta Yolima Herrera a presidente Petro