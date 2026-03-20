Colombia registra mínimos históricos de nacimientos en 2025

Los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan una transformación profunda en la estructura poblacional del país.

La directora del DANE, Piedad Urdinola manifestó que, durante el año 2025, Colombia registró 433.678 nacimientos, lo que supone una reducción del 4,5% en comparación con el año anterior.

Dijo que la tasa global de fecundidad, que se situó en 1,0 hijos por mujer en 2025. Esta cifra es la más baja de la última década y se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, estimado en 2,1 hijos por mujer.

Aunque el descenso anual de nacimientos parece haberse desacelerado frente a las caídas de entre el 7% y 12% registradas desde 2022, la tendencia a la baja persiste en casi todo el territorio.

A nivel regional, la caída de la natalidad fue especialmente severa en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con un descenso del 9,2%. También se destacan los bajos nacimientos en Choco, Nariño, Casanare, Arauca y Bogotá. Por el contrario, departamentos como Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira nadaron contra la corriente, reportando un aumento en su volumen de nacimientos.

Por su parte, el aumento en las defunciones llevó la tasa bruta de mortalidad a 5,3 muertes por cada 1.000 habitantes. El departamento del Quindío se consolidó, por segundo año consecutivo, como la región con la tasa de mortalidad más alta del país (8,5 por cada 1.000 habitantes).

Las causas de muerte en Colombia son: enfermedades del corazón, problemas respiratorios y muertes por arma de fuego. El DANE, informó que los homicidios aumentaron un 5.3%.

En medio de estas cifras, destaca la tendencia descendente de la mortalidad infantil. En 2025 se registraron 351 defunciones menos que el año anterior en menores de un año. La tasa de mortalidad para este grupo disminuyó a 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a los 11,7 registrados en 2022. Las malformaciones congénitas y los trastornos respiratorios perinatales siguen siendo los principales retos en esta etapa.

Este balance del DANE deja en evidencia un país que envejece y cuya base poblacional se estrecha, planteando desafíos urgentes para las políticas públicas de salud y seguridad social en los próximos años.