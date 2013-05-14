La extradición no es objeto de negociación en La Habana, aclara Mininterior
El ministro Fernando Carrillo insistió en La W que la extradición no es una política negociable. "La extradición es una política de Estado y no es negociable".
“Se revisa en función unilateral y soberanamente cuando el Estado lo decida y no es objeto de negociación ”, señaló el ministro del Interior, Fernando Carrillo.
El ministro insistió en www.wradio.com.co que “la extradición no es una política negociable. “La extradición es una política de Estado y no es negociable”.
Agregó: “La política de extradición está vigente y no está sujeta a negociación en la mesa de La Habana”.
Además, aseguró que las personas que están diciendo que en el diálogo con las Farc se está negociando la impunidad “están equivocados” porque ese tema aun no se toca.
Según El Espectador, durante una entrevista el ministro del Interior “reconoció que la posibilidad de revisión de la actual política de extradición depende de lo que se acuerde en La Habana. También dice que no hay plan B si el marco jurídico para la paz se hunde en la Corte Constitucional”.
“No podemos anticiparnos a lo que pueda pasar con los acuerdos. Aquí hay una política de extradición que está vigente y que se revisará dependiendo de lo que se acuerde en La Habana”, le dijo Carrillo a ese diario.
Sobre el Marco jurídico para la paz, el ministro señaló que el Gobierno “está convencido” de la necesidad de esa herramienta y afirmó que por ahora no se trabajan en la hipótesis de “salir derrotados de la Corte Constitucional”.
