José Obdulio Gaviria tuvo un síncope en el Senado

En la Comisión Primera del Senado, el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria se desplomó y perdió el conocimiento.

De inmediato, el parlamentario fue atendido por Roy Barreras, quien es médico. Por su parte, los senadores Luis Fernando Velasco y Rodrigo Lara fueron quienes ayudaron hasta que llegaron los paramédicos y trasladaron en ambulancia a Gaviria a la Clínica Marly.

En diálogo con La W, el senador Barreras describió las circunstancias en las que ocurrió el incidente. "El hecho de que (Gaviria) haya respondido rápidamente a las maniobras de reanimación es una buena señal", explicó, al precisar que aunque está fuera de peligro, aún no se conoce un parte de salud oficial.

