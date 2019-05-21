José Obdulio Gaviria tuvo un síncope en el Senado
El senador del Centro Democrático perdió la conciencia y tuvo que ser atendido de urgencia por Roy Barreras, quien es médico; Gaviria fue trasladado a un centro médico.
José Obdulio Gaviria respondió bien a las reanimaciones y esperamos se pueda recuperar prontamente: senador Roy Barreras. Foto: Colprensa
En la Comisión Primera del Senado, el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria se desplomó y perdió el conocimiento.
De inmediato, el parlamentario fue atendido por Roy Barreras, quien es médico. Por su parte, los senadores Luis Fernando Velasco y Rodrigo Lara fueron quienes ayudaron hasta que llegaron los paramédicos y trasladaron en ambulancia a Gaviria a la Clínica Marly.
En diálogo con La W, el senador Barreras describió las circunstancias en las que ocurrió el incidente. "El hecho de que (Gaviria) haya respondido rápidamente a las maniobras de reanimación es una buena señal", explicó, al precisar que aunque está fuera de peligro, aún no se conoce un parte de salud oficial.
