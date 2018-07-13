Jonathan Malagón será el ministro de Vivienda del gobierno de Iván Duque

La W confirmó que el ministro de Vivienda del presidente electo, Iván Duque, será Jonathan Malagón. Foto: @JoMalagon en Twitter( Thot )

La W confirmó que el ministro de Vivienda del presidente electo, Iván Duque, será Jonathan Malagón, quien se destaca por su perfil técnico.

Malagón es economista de la Universidad Nacional y administrador de empresas de la Universidad de Londres, cuenta con maestría en política económica de la Universidad de Columbia, maestría en finanzas de la Universidad de Barcelona y también es PhD en Economía.

Es miembro de las juntas directivas del Fondo Nacional de Garantías, la Unión Latinoamericana para la Vivienda, la Federación Latinoamericana de Bancos, el Club de Banqueros y Empresarios y La Liga de Lucha contra el Cáncer. Y también ha estado en Fedesarrollo como director de análisis económico y en ANIF como investigador.

Fue el director de análisis macroeconómico de Fedesarrollo durante dos años, también asesor del MinTIC, investigador de ANIF, y consultor de la CAF, el Banco Mundial y el PNUD.

Ha sido profesor universitario durante 12 años, 10 de ellos en la Universidad Nacional. Y ha dictado más de 50 cursos de pregrado y maestría en universidades como la Javeriana, el Externado, los Andes y el CESA.