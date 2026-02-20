Colegio Refous confirma reorganización empresarial y descarta cierre: Representante Felipe Jeangros

Noticia en desarrollo...

El reconocido Colegio Refous atraviesa un proceso de reorganización financiera bajo la Ley 1116, pero continuará operando con normalidad. Así lo confirmó su representante legal, Felipe Jeangros, quien envió un mensaje de tranquilidad a estudiantes, padres de familia y exalumnos

“El colegio en este momento es estable, tiene toda la vocación de continuidad y para eso es que justamente nos hemos acogido a la Ley 1116 de reorganización empresarial”, explicó.

La aclaración surge luego de versiones que hablaban de un eventual cierre de la institución, considerada un referente educativo en Colombia.

¿Por qué el Colegio Refous se acogió a la Ley 1116?

Según explicó Llangros, la decisión responde a los retos financieros que enfrenta el sector educativo, especialmente por la disminución en la tasa de natalidad en el país.

“El colegio, al igual que todas las instituciones educativas, está pasando por un momento de retos. La tasa de natalidad viene bajando y esto nos ha afectado a nosotros también”, señaló.

La Ley 1116 permite a empresas con dificultades financieras reorganizar sus obligaciones para garantizar su sostenibilidad y continuidad. En ese sentido, el representante legal fue enfático en que esta medida no significa el final del proyecto educativo.

“Cuando una empresa se acoge a reorganización es porque reconoce un problema, pero utiliza esa herramienta para salvarlo”, afirmó durante la entrevista.