Nicholas Pike, nominado al Oscar por “Viva Verdi!”, revela la inspiración detrás de su canción

El reconocido compositor Nicholas Pike se encuentra en el centro de atención de la industria cinematográfica, gracias a su primera nominación al Oscar por la canción “Sweet Dreams of Joy”, parte de la banda sonora del documental “Viva Verdi”. Esta nominación marca un hito en la ya laureada carrera de Pike, quien ha sido galardonado previamente con el premio Bernstein por la banda sonora de “Love Object” en el Festival de Cine de Woodstock, y un Emmy, además de haber compuesto música para videos musicales como “Rock My World” de Michael Jackson.

Noticia en desarrollo

