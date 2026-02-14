Hable con elPrograma

JEP definirá priorización de investigaciones por actos terroristas en el conflicto

La decisión se tomó al resolver una tutela interpuesta por los abogados Oscar Sierra, Bernardo Henao y Junior Cruz, quienes representan a un grupo de víctimas.

Esta decisión se tomó al resolver una tutela interpuesta por los abogados Oscar Sierra, Bernardo Henao y Junior Cruz, quienes representan a un grupo de víctimas de atentados terroristas. Foto: Getty Images

Caracol Radio

La Jurisdicción Especial para la Paz definirá en un término de seis meses si prioriza los casos de atentados terroristas de los que fue víctima la población civil, en el marco del conflicto armado, entre otros el ocurrido en el Club El Nogal.

Esta decisión se tomó al resolver una tutela interpuesta por los abogados Oscar Sierra, Bernardo Henao y Junior Cruz, quienes representan a un grupo de víctimas de atentados terroristas.

La petición elevada por el grupo de abogados, buscaba respuesta de la JEP para que se prioricen los casos de atentados terroristas en más de 50 años de conflicto y que las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia y reparación.   

