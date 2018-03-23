Investigan posible delito de lavado transnacional en caso Uniautónoma

Ángela Bedoya Directora de la Fiscalía Atlántico dio detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía en el caso de la Universidad Autónoma del Caribe, Bedoya aseguró que lo que busca el ente investigador es establecer ¿Qué pasó? con los dineros que entraron a la universidad por concepto de matrículas en efectivo, y que cancelaron los estudiantes de la institución.

También señaló que luego de la diligencia de inspección de judicial que adelantó el CTI con funcionarios del interior del país en la sede de esta alma mater, el material probatorio que se recogió se encuentra sometido al análisis.

“Dos fiscales destacados para el tema están investigando en esa primera ruta, la segunda ruta a la cual nos encaminamos está relacionada a saber ¿Qué pasó? con los bienes que eran de la universidad, y estaríamos hablando muy probablemente inclusive de delito de lavado transnacional.”

La Policía económica y financiera de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes del caso, ya que Bedoya señaló que se tiene evidencia documental, y se construyen las inferencias para posibles indiciados.

“La idea es que podamos dar las respuestas que necesitan los estudiantes, los papás, y que necesita la comunidad. Queremos saber dónde está el dinero.”