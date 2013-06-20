Intervenir a Caprecom no es la solución: Ministro de Salud
Gaviria dijo que Caprecom es intervenida ya no sería embargada, entonces podría relajarse aun más en temas "complicados" como el de flujo de recursos.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo en www.wradio.com.co que Caprecom es intervenida ya no sería embargada, entonces podría relajarse aun más en temas “complicados” como el de flujo de recursos.
Gaviria explicó que Caprecom al ser una empresa 100% pública tiene una junta directa compuesta por el ministro de Salud, un emisario del mismo, y un representante del presidente de la República, al ser intervenida habría que cambiar. “Tendríamos que cambiarnos a nosotros mismos”, indicó.
“La intervención de Caprecom no es la solución”, recalcó el jefe de la cartera de Salud, quien aseguró que hay es que resolver los problemas de esa EPS del Estado.
“Necesitamos actuar y entender el ‘desgreño’ administrativo y déficit acumulado (…) Tenemos un plan de contingencia”, puntualizó.
Gaviria explicó que Caprecom al ser una empresa 100% pública tiene una junta directa compuesta por el ministro de Salud, un emisario del mismo, y un representante del presidente de la República, al ser intervenida habría que cambiar. “Tendríamos que cambiarnos a nosotros mismos”, indicó.
“La intervención de Caprecom no es la solución”, recalcó el jefe de la cartera de Salud, quien aseguró que hay es que resolver los problemas de esa EPS del Estado.
“Necesitamos actuar y entender el ‘desgreño’ administrativo y déficit acumulado (…) Tenemos un plan de contingencia”, puntualizó.