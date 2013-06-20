6AM W6AM W

Actualidad

Intervenir a Caprecom no es la solución: Ministro de Salud

Gaviria dijo que Caprecom es intervenida ya no sería embargada, entonces podría relajarse aun más en temas "complicados" como el de flujo de recursos.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo en www.wradio.com.co que Caprecom es intervenida ya no sería embargada, entonces podría relajarse aun más en temas “complicados” como el de flujo de recursos.

Gaviria explicó que Caprecom al ser una empresa 100% pública tiene una junta directa compuesta por el ministro de Salud, un emisario del mismo, y un representante del presidente de la República, al ser intervenida habría que cambiar. “Tendríamos que cambiarnos a nosotros mismos”, indicó.

“La intervención de Caprecom no es la solución”, recalcó el jefe de la cartera de Salud, quien aseguró que hay es que resolver los problemas de esa EPS del Estado.

“Necesitamos actuar y entender el ‘desgreño’ administrativo y déficit acumulado (…) Tenemos un plan de contingencia”, puntualizó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad