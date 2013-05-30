Instituto Nacional de Salud descartó una epidemia de influenza H1N1

De la Hoz explicó que este pico se debe a la circulación estacionaria del virus de la influenza que siempre se presenta durante las temporadas de lluvias.



El funcionario descartó una epidemia de la gripa H1N1, así se hayan presentando cuatro muertes por este virus.



Al menos cuatro personas han muerto este año como consecuencia del virus H1N1 en Bogotá y en Soacha. Así lo confirmó el director de Salud Pública de la capital colombiana, Jaime Hernán Urrego.



El funcionario detalló que en los primeros cinco meses de 2013 se han registrado 101 casos del virus, de los cuales tres han sido mortales en Bogotá y uno más en el municipio de Soacha.



Aclaró además que los decesos en la capital se registraron en las últimas tres semanas, mientras que la persona de Soacha murió a finales de abril

