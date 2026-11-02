Reclasificación 2026: así quedó la lucha por cupos a torneos Conmebol tras victorias de Cali y DIM
Atlético Nacional es el líder absoluto de esta clasificación. La lucha por los cupos a Libertadores y Sudamericana está cada vez más ajustada.
Continúa el desarrollo de la Liga colombiana y con ello la definición de diferentes aspectos en la tabla del todos contra todos, como los que se quedan con el punto invisible y los que terminan obteniendo el cupo a los cuadrangulares. Sin embargo, hay otra tabla que los equipos también miran con mucha atención: la de Reclasificación.
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Atlético Nacional es el líder absoluto de este escalafón y tiene asegurada su presencia en fase previa de Copa Libertadores mediante esta vía, aunque buscarán hacerlo de manera directa a la fase de grupos logrando el título del certamen.
América también parece que obtendrá su boleto a la Libertadores mediante esta vía, mientras que Santa Fe, Once Caldas, Cali, Tolima, Millonarios, Medellín y Bucaramanga se encuentran buscando un boleto para la Copa Sudamericana.
¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?
Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.
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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?
Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.
La tabla de la Reclasificación 2026
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|90
|Copa Libertadores
|2.
|América de Cali
|68
|Copa Libertadores
|3.
|Independiente Santa Fe
|63
|Copa Sudamericana
|4.
|Deportivo Cali
|60
|Copa Sudamericana
|5.
|Junior de Barranquilla
|60
|NO CUENTA
|6.
|Once Caldas
|58
|Copa Sudamericana
|7.
|Deportes Tolima
|57
|//
|8.
|Millonarios
|52
|//
|9.
|Independiente Medellín
|52
|//
|10.
|Atlético Bucaramanga
|51
|//