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02 nov 2026 Actualizado 12:57

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: así quedó la lucha por cupos a torneos Conmebol tras victorias de Cali y DIM

Atlético Nacional es el líder absoluto de esta clasificación. La lucha por los cupos a Libertadores y Sudamericana está cada vez más ajustada.

Colprensa

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Continúa el desarrollo de la Liga colombiana y con ello la definición de diferentes aspectos en la tabla del todos contra todos, como los que se quedan con el punto invisible y los que terminan obteniendo el cupo a los cuadrangulares. Sin embargo, hay otra tabla que los equipos también miran con mucha atención: la de Reclasificación.

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Atlético Nacional es el líder absoluto de este escalafón y tiene asegurada su presencia en fase previa de Copa Libertadores mediante esta vía, aunque buscarán hacerlo de manera directa a la fase de grupos logrando el título del certamen.

América también parece que obtendrá su boleto a la Libertadores mediante esta vía, mientras que Santa Fe, Once Caldas, Cali, Tolima, Millonarios, Medellín y Bucaramanga se encuentran buscando un boleto para la Copa Sudamericana.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

La tabla de la Reclasificación 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional90Copa Libertadores
2.América de Cali68Copa Libertadores
3.Independiente Santa Fe63Copa Sudamericana
4.Deportivo Cali60Copa Sudamericana
5.Junior de Barranquilla60NO CUENTA
6.Once Caldas 58Copa Sudamericana
7.Deportes Tolima57//
8.Millonarios52//
9.Independiente Medellín52//
10.Atlético Bucaramanga51//
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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