Recordando a Antonio Navarro Wolff: así fueron sus entrevistas con Julio Sánchez Cristo

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó que el dirigente político falleció el pasado domingo 1 de noviembre a las 2:42 de la tarde. A través de un comunicado, sus familiares informaron que realizarán su despedida en la intimidad y que este lunes anunciarán los detalles de su último recorrido.

Lea también: Murió Antonio Navarro Wolff: su familia confirmó el fallecimiento este 1 de noviembre

“A nuestro querido Antonio, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”, expresó la familia, que también agradeció los mensajes de solidaridad y pidió a los medios de comunicación respeto por su duelo.

Los familiares señalaron que entregarán información oportunamente sobre las honras fúnebres y las actividades para acompañarlo en su despedida.

En varias ocasiones, el periodista Julio Sánchez Cristo tuvo la oportunidad de conversar con Antonio Navarro Wolff para saber su opinión sobre diferentes temas políticos.

En 1990, Antonio Navarro Wolff habló con Julio Sánchez Cristo sobre Corabastos y su regreso a este lugar.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:15 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Posteriormente en 1991, Antonio Navarro Wolff, habló el día de la clausura de la Constituyente.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:23 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Cuando Antonio Navarro Wolff fue alcalde de Pasto, también habló con Julio Sánchez Cristo con respecto a la revisión de una correspondencia que no se debía haber realizado.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar





Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: