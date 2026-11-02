Partido Republicano rechazó nuevos impuestos y propuso recortes al gasto público en Colombia

El Partido Republicano, a través de su presidenta María Fernanda Cabal, manifestó su rechazo a los nuevos gravámenes contemplados en el proyecto de Ley de Rescate Económico y propuso que el Gobierno busque alternativas para sanear las finanzas públicas mediante una reducción del gasto estatal.

Asimismo, señaló que Colombia necesita recuperar el equilibrio fiscal, pero cuestionó que el ajuste recaiga sobre las personas, el consumo y el trabajo. De acuerdo con el documento, en 2025 el déficit primario llegó al 3,5 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto primario alcanzó el 19,9 %.

“Ese hueco fiscal no lo abrió el tendero, ni el transportador, ni la familia que madruga a trabajar. No pueden ser los colombianos quienes paguen otra vez la cuenta de un Estado que gasta más de lo que puede financiar”, afirmó Cabal.

Para el partido, la solución no debe limitarse a combatir la corrupción, sino que también debe incluir una revisión de los recursos que utiliza el Estado, las funciones que cumple y los gastos que pueden eliminarse o reducirse.

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¿Qué propuso María Fernanda Cabal para reducir el gasto público?

La dirigente recordó que, durante su campaña presidencial, presentó la propuesta MEGA 2040, que contemplaba reducir la estructura ministerial, eliminar entidades y funciones duplicadas, revisar subsidios ineficientes, racionalizar la contratación pública y vender activos improductivos para disminuir la deuda.

“¿Por qué no comenzar por una reforma administrativa profunda antes de trasladar nuevas cargas a los contribuyentes? No se trata de debilitar al Estado, sino de eliminar burocracia y gastos innecesarios, protegiendo la seguridad, los servicios esenciales y la inversión pública que genera productividad”, señaló María Fernanda Cabal, presidenta del Partido Republicano.

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El Partido Republicano reconoció que la iniciativa incluye disposiciones para reorganizar entidades, reducir gastos de funcionamiento y disminuir gradualmente la tarifa de renta empresarial. No obstante, advirtió que las medidas fiscales deben ser compatibles con la Misión Crecer, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“¿Cómo pretendemos estimular la inversión, la formalización y el crecimiento económico, mientras aumentamos las cargas sobre quienes trabajan, ahorran y producen? La disciplina fiscal y el crecimiento deben complementarse, no anularse”, sostuvo Cabal.

Partido Republicano pidió retirar los nuevos gravámenes

Como alternativa, la colectividad propuso retirar los nuevos impuestos y reemplazar los recursos que se esperaba recaudar con una reducción del gasto público. Según su planteamiento, los ahorros deberán cuantificarse y demostrarse durante el debate legislativo.

Cabal insistió en que el país necesita avanzar hacia un sistema tributario más simple y competitivo, que favorezca la inversión y la generación de riqueza.

“Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los colombianos, preguntémonos cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado. Porque la verdadera discusión no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye al progreso del país”, concluyó.

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La propuesta del Partido Republicano pone el foco en la reducción del gasto improductivo y la reorganización estatal como alternativas para enfrentar el déficit fiscal, en lugar de aumentar las cargas tributarias sobre los ciudadanos y los sectores productivos.