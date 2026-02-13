Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:26

Inicia movilización por la libertad de Salud Hernández

En la plaza de Bolívar la Federación colombiana de víctimas de las Farc, inicia la movilización por la libertad de la periodista Salud Hernández.

Movilización en la Plaza de Bolívar por la liberación de la periodista Salud Hernández. Foto: La W Radio/ Paula Bolívar.(Thot)

