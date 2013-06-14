Informe del Incoder demostraría irregularidades en adquisición de tierras de Riopaila
La W conoció que el Incoder envió una comunicación a la Presidencia denunciando la adquisición irregular de predios por parte de Riopaila y sus socios Brigard & Urritia S.A.
La W conoció que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, envió una comunicación el 1 de marzo de 2013 a la Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia) denunciando la adquisición irregular de predios por parte de Riopaila Castilla S.A. y sus socios Brigard & Urritia S.A.
Dicho informe, que está en manos de www.wradio.com.co, evidencia que es poco factible que la creación de 25 sociedades por acciones simplificadas, SAS, no se hubiera hecho para violar la ley 160 de 1994.
Dice en su informe el Incoder: “En consecuencia, se advierte que las 25 Sociedades por Acciones Simplificadas, se crearon con el propósito, presuntamente, de realizar fraude a la ley 160 de 1994 respecto de la acumulación de la propiedad de más de una Unidad Agríola Familiar en el departamento de Vichada, como quiera que el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades negoció la compra de 37 predios que comprenden 32.000 hectáreas aproximadamente”.
Igualmente, se advierte que las 25 sociedades que se constituyeron con cero (0) pesos, como lo indica el informe, realizará operaciones de miles de millones de pesos, lo que llevó al Incoder a mencionar que también se debería examinar por parte de la autoridad competente los efectos tributario y legales de la operación.
El informe concluye que todas las pruebas enviadas a la presidencia evidencian que hay “nexo evidente e incuestionable entre Riopaila Castila S.A. y las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas presuntamente para cometer el fraude a la ley, toda vez que no existir irregularidad algún, no se habría requerido hacer una cadena de cesiones de la propiedad de las Sociedades por Acciones Simplificadas hasta hacer casi imposible la identificación de sus propietarios”.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República envió a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades estas denuncias.
Descarque aquí el comunicado completo.
Dicho informe, que está en manos de www.wradio.com.co, evidencia que es poco factible que la creación de 25 sociedades por acciones simplificadas, SAS, no se hubiera hecho para violar la ley 160 de 1994.
Dice en su informe el Incoder: “En consecuencia, se advierte que las 25 Sociedades por Acciones Simplificadas, se crearon con el propósito, presuntamente, de realizar fraude a la ley 160 de 1994 respecto de la acumulación de la propiedad de más de una Unidad Agríola Familiar en el departamento de Vichada, como quiera que el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades negoció la compra de 37 predios que comprenden 32.000 hectáreas aproximadamente”.
Igualmente, se advierte que las 25 sociedades que se constituyeron con cero (0) pesos, como lo indica el informe, realizará operaciones de miles de millones de pesos, lo que llevó al Incoder a mencionar que también se debería examinar por parte de la autoridad competente los efectos tributario y legales de la operación.
El informe concluye que todas las pruebas enviadas a la presidencia evidencian que hay “nexo evidente e incuestionable entre Riopaila Castila S.A. y las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas presuntamente para cometer el fraude a la ley, toda vez que no existir irregularidad algún, no se habría requerido hacer una cadena de cesiones de la propiedad de las Sociedades por Acciones Simplificadas hasta hacer casi imposible la identificación de sus propietarios”.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República envió a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades estas denuncias.
Descarque aquí el comunicado completo.