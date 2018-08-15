Incautan 3.5 toneladas de coca provenientes de Tumaco en aguas internacionales

Estos sujetos fueron interceptados en lanchas 'Go Fast' con 3.084 paquetes rectangulares, forrados con plástico de color azul. Foto: Policía Nacional.( Thot )

En cooperación con la Agencia Antidrogas DEA, la Policía Antinarcóticos incautó, en aguas internacionales, 3.5 toneladas de cocaína, que salieron de Tumaco, y que están avaluadas en 38 millones de dólares.

En el operativo, que se dio a 370 millas naúticas al oeste de la frontera entre Guatemala y México, fueron capturados cuatro ecuatorianos y dos colombianos.

Estos sujetos fueron interceptados en lanchas 'Go Fast' con 3.084 paquetes rectangulares, forrados con plástico de color azul.





"No cederemos espacios a las organizaciones narcotraficantes y seremos implacables en la lucha para acabar con este fenómeno. Hoy evitamos que más de 2.050.000 dosis de cocaína llegaran a los ciudadanos”, afirmó el director de la Policía Antinarcóticos, general Fabián Laurence Cárdenas.