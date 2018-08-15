6AM W6AM W

Actualidad

Incautan 3.5 toneladas de coca provenientes de Tumaco en aguas internacionales

En el operativo, que se dio a 370 millas naúticas al oeste de la frontera entre Guatemala y México, fueron capturados cuatro ecuatorianos y dos colombianos.

Estos sujetos fueron interceptados en lanchas &#039;Go Fast&#039; con 3.084 paquetes rectangulares, forrados con plástico de color azul. Foto: Policía Nacional.

Estos sujetos fueron interceptados en lanchas 'Go Fast' con 3.084 paquetes rectangulares, forrados con plástico de color azul. Foto: Policía Nacional.(Thot)

En cooperación con la Agencia Antidrogas DEA, la Policía Antinarcóticos incautó, en aguas internacionales, 3.5 toneladas de cocaína, que salieron de Tumaco, y que están avaluadas en 38 millones de dólares.   

(Le puede interesar: Ya conocemos las rutas por las que iban a traficar el oro:comandante de la Fuerza Naval)

En el operativo, que se dio a 370 millas naúticas al oeste de la frontera entre Guatemala y México, fueron capturados cuatro ecuatorianos y dos colombianos.

Estos sujetos fueron interceptados en lanchas 'Go Fast' con 3.084 paquetes rectangulares, forrados con plástico de color azul.


 

(Lea también: Capturan a alias “Camilo” presunto integrante del Clan del Golfo)

"No cederemos espacios a las organizaciones narcotraficantes y seremos implacables en la lucha para acabar con este fenómeno. Hoy evitamos que más de 2.050.000 dosis de cocaína llegaran a los ciudadanos”, afirmó el director de la Policía Antinarcóticos, general Fabián Laurence Cárdenas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad