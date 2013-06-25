Implicados en asesinato de agente de la DEA fueron solicitados en extradición

Operativos adelantados por parte del Grupo Especial de la Policía Nacional por el caso del asesinato del agente de la DEA, Jean Terry Watson, permitieron la captura de cuatro sujetos.



Los operativos se adelantaron en el Guamo (Tolima) donde se capturó a una persona, otra más en la ciudad de Villavicencio y, las otras dos en la capital de la República, uno de ellos en la localidad de Ciudad Bolívar.



Los capturados son: Edgar Javier Bello, alias Payaso, Hector Leonardo Lopez, alias Bavario, Edwin Gerardo Figueroa, alias Garcho y Omar Fabian Valdez, alias Fabian. Según las autoridades, alias Fabian era quien conducía el taxi donde se subió el agente de la DEA, el otro taxi era conduciido por alias Garcho.



Según la investigación, alias Bavario y alias Payaso fueron quienes interceptarion el vehículo; 'Bavario' fue quien propinó los primeros golpes al agente Watson con el fin de neutralizarlo. Cuando este logró poner resistencia fue cuando recibió las puñaladas por parte de ambos sujetos.



Una de las versiones más fuertes que maneja la Policía es que estos hombres colaborarían con la banda de “Los Canarios” y compartirían información en algunos robos.



Autor: Juan Manuel Fuentes