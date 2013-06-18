Iglesia católica dice que comunidad LGBTI no tiene derecho a casarse ni a tener familia

Ante la decisión que tomó la Corte Constitucional de pedirle a los notarios y jueces de Colombia que a partir del próximo 20 de junio de 2013 empiecen a formalizar las uniones entre personas del mismo sexo por medio de un contrato solemne hasta ahora inexistente, la Iglesia católica a través de un comunicado manifestó que no existe otra familia que la constituida en su origen por la unión del hombre y de la mujer.



“En efecto, ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas de sexo opuesto que por medio de la recíproca donación tienden a la comunión de sus personas y a la procreación”, señala el escrito de la Iglesia.



Según puntos de la sentencia, las uniones homosexuales resultantes se equipararían a la familia y gozarían de los derechos a ésta reconocidos en el ordenamiento jurídico, aspecto que según la Iglesia católica del país se contradice con lo expuesto por la Constitución del país, “la indebida equiparación de las uniones homosexuales a la familia no sólo contradice la voluntad del Creador, sino también, en el caso colombiano, la vigente voluntad del Constituyente primario establecida en el artículo 42 de la Carta Magna: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.



De esta forma, la Iglesia, en nombre del cardenal Rubén Salazar Gómez manifestó su oposición a cualquier reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales que conduzca a una equiparación con el matrimonio o la familia e invitó a la abstención frente a cualquier tipo de cooperación formal o material con la promulgación o aplicación de leyes o decisiones judiciales.



