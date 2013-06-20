Ideam anuncia temporada de menos lluvias en la región Andina

Según el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- , esta es la temporada de menos lluvia de mitad de año en amplios sectores de la región Andina, sin que esto signifique que no se presenten algunas precipitaciones esporádicas y de carácter ligero.



De igual forma, en algunos sectores de Antioquia y del Eje Cafetero se seguirán presentando algunos días con lluvia, alternando con otros días secos.



De otro lado, el IDEAM anunció que teniendo en cuenta que se proyecta una temporada de huracanes por encima de lo normal, es muy probable que al paso de estos sistemas por el mar Caribe colombiano, se presenten algunos días con precipitaciones moderadas a fuertes, en el norte de la región Andina y en buena parte de la región Caribe.



Por ahora se descarta probabilidad de fenómeno de El Niño o La Niña.



En agosto se espera incremento de los vientos alisios del Sureste, lo que puede generar algunas lloviznas en sectores de los cerros orientales de Bogotá, mientras que en el norte de la región Pacífica, seguirá predominando tiempo lluvioso con pocos días secos y en las zonas centro-sur de dicha región, se presentarán menores cantidades de lluvia con tiempo entre parcial y mayormente nublado.



Por otra parte, en amplios sectores de la región de la Orinoquía y del centro-norte de la Amazonía, se espera que en junio y julio se presenten mayores volúmenes de lluvia.



Debido al incremento de la radiación solar y a las altas temperaturas que se esperan durante los próximos meses, especialmente en la región Andina, el IDEAM recomienda estar atentos ante la posibilidad de incendios de la cobertura vegetal.



