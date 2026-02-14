Icbf a responder ante Procuraduría por selección de directores regionales

La W conoció que la Procuraduría General de la Nación pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) claridad en los procesos de selección de directores regionales.

En un oficio del pasado 23 de julio, dirigido a la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, la Procuraduría ordenó que en un término no mayor a 10 días hábiles se entregue un informe del estado actual de cada uno de los procesos de selección para asignar los 33 cargos de director regional de ICBF.

El ministerio Público solicitó información de cómo se hizo el procedimiento para la conformación de ternas, el proceso de entrevistas de candidatos, y los criterios para elegir a los designados.

La indagación preliminar que adelanta el ministerio Público se debe a presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso de selección, en especial de la regional del Huila, donde fue designada Luz Helena Gutiérrez Uribe y que según una denuncia de la red de Veedurías Ciudadanas, dicho cargo fue asignado presuntamente por cuenta presiones y cuotas políticas que habría ejercido el senador Ernesto Macías y el Representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del partido Centro Democrático.

Consultado el senador Ernesto Macías, dijo a La W que "Ese proceso meritocrático venía del Gobierno Santos. Habían escogido cinco personas y a este gobierno le correspondió seleccionar de allí la terna. Y finalmente el Gobernador nombra de la terna, desde luego, las tres personas son conocidas mías".

La designación de Luz Helena Gutiérrez como directora designada para la regional del Huila sigue enredada luego que el juzgado segundo civil del circuito de Neiva, revocó la decisión de primera instancia y ordenó mantener congelado el proceso hasta tanto se resuelva el caso en el Tribunal Superior de Neiva.

Así mismo, en el Consejo de Estado cursa una demanda que busca anular el decreto que modificó las reglas para seleccionar a los directores regionales del ICBF.