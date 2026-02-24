La herida de la guerra se hace más profunda cada año: Natasha Ivzhenko refugiada ucraniana en España

Noticia en desarrollo...

Hace cuatro años, la vida de Natasha Ivchenko cambió para siempre. Vivía en Kiev, tenía casa, carro, estaba casada y criaba a sus dos hijos en lo que describe como una vida tranquila.

Pero una madrugada, a las cinco y media, las explosiones la despertaron. Su vivienda estaba a cinco kilómetros de un aeropuerto militar que comenzó a ser bombardeado en los primeros días de la invasión rusa liderada por Vladimir Putin contra Ucrania.

“Pensábamos que esto se arreglaría pronto”, recuerda. Sin embargo, los días se convirtieron en meses y luego en años. El conflicto, que el presidente Volodímir Zelenski ha definido como una lucha por la supervivencia nacional, terminó fragmentando también su familia.