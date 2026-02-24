Del Toro lloró con la banda sonora: Alexandre Desplat tras su nominación al Óscar por ‘Frankenstein’

En diálogo con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el compositor francés Alexandre Desplat conversó a propósito de su nominación a los Premios Óscar 2026 en la categoría Mejor Banda Sonora Original por la película ‘Frankenstein’.

Sobre este reconocimiento, Desplat aseguró que no cree ser el favorito entre los nominados este año, si bien se siente “muy feliz de ser nominado” y considera un honor estar en la recta final de esta premiación.

En cuanto a las referencias previas para la realización de esta banda sonora, el maestro Desplat aseguró: “El primer filme de Frankenstein fue hace muy tiempo y lo extraño es que yo no lo había visto (…) había leído el libro de Mary Shelley, pero, para mí, no hubo referencias”.

Incluso, aseguró que él encuentra todas las referencias en su propio imaginario “y los 2.000 años de música que están detrás de mí, que me han oído la voz para algo”.

“No escucho y no necesito referencia. Guillermo del Toro me deja proponer un universo que me parece cerca de lo que busca”, resaltó.

Finalmente, Alexandre Desplat también aseguró que Guillermo del Toro lloró al conocer esta banda sonora: “Él es muy sensible a la música y eso, para mí, es un medio de validación del trabajo que hice (…) él llora en algún momento, ya sea cuando he terminado de escribir el leitmotiv principal de la película o de algún personaje”.

Además, compartió una anécdota sobre el rodaje, relacionado con la violinista noruega Vix Hensing, quien interpretó la melodía principal: “Él nos había dicho que ella grababa después del ensamble con el resto de la orquesta, pero ella estaba sola en el estudio mientras interpretaba el violín y todos resultaron viviendo un momento muy emotivo porque el violín es frágil, bello y transmite emoción. Logró esa grabación a la perfección”.

