Hay que regionalizar a la Fiscalía: Yesid Reyes

Ante la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, de mostró preocupado por "regionalizar a la Fiscalía", con el incremento de las sedes regionales de Medicina Legal y las Unidades de Reacción Inmediata.

"Mientras la Policía Nacional llega a todo el territorio nacional, la Fiscalía copa 450 municipios, Medicina Legal llega solamente a 123 municipios (...) Hay que regionalizar a la Fiscalía. Medicina legal es un buen ejemplo de lo que hay que hacer en regionalización", afirmó el exministro.

Reyes además se mostró preocupado por la sensación de inseguridad que ha generado la justicia penal frente a los ciudadanos, y afirmó que ello se combatirá en su virtual mandato como Fiscal.

"No podemos engañarnos, la gente no asocia tanto la ineficiencia de la justicia con problemas de la jurisdicción civil, laboral o administrativa. La gente asocia la inseguridad a problemas relacionados con la jurisdicción Penal. Las dificultades para denunciar, el aplazamiento de diligencias judiciales y la enorme tardanza de los procesos son los que generan esa sensación de inseguridad en la ciudadanía", afirmó el exministro.

Con relación al proceso de paz, afirmó que es "muy importante que los delitos sean analizados en el contexto en el cual ocurrieron, para que sean analizados en el marco de la ley".

También dijo que hay que fortalecer a las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y propuso descongestionar a los fiscales delegados a través de conciliaciones que realizarían las Universidades.

"Si las facultades de derecho pueden ayudar en las conciliaciones, se van a liberar los fiscales para fortalecerse en las labores de investigación" puntualizó.

También propuso sistematizar a la Fiscalía pues "en materia de gestión es muy importante implementar denuncias en línea (...)apelar a la tecnología, hacer minería de datos, para eventualmente encontrar patrones criminales (..)La Fiscalía necesita tecnología de punta, fiscales y funcionarios especializados con estas nuevas tecnologías".