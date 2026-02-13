Hasta que no se tenga evidencias no se puede hablar de un secuestro: Mindefensa

Sobre la afirmación del jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con Eln, Frank Pearl explicó que ya se había tenido “la coordinación correspondiente, porque tenemos la información de que está en manos del Eln, de que cualquiera de esos tres delitos se han cometido, desaparición o desaparición forzosa o se secuestró pero no tenemos la evidencia para asegurarlo".

Advierte que más allá del estado en que se encuentren estas personas, el Eln ha cometido un delito contra la libertad y mientras esté coartada no se podrá iniciar ningún diálogo de paz con este grupo guerrillero.

Finalmente, sobre el ataque al Batallón Colombia Número 3, ocurrido hace una semana en la Península del Sinai, Egipto donde se encuentran cerca de 380 soldados colombianos, señaló que se han tomado todas las precauciones, que se trata de jóvenes que están plenamente entrenados para estas situaciones pero asegura que por el momento no se tiene novedad que lamentar.