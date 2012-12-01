Habitantes de Providencia pide presencia del Gobierno

El

alcalde Arturo Robinson

sostuvo en la W que el fallo de la

Corte Internacional de Justicia los afectó más que a los habitantes de San Andrés porque los bancos de pesca están más cerca a Providencia.





Robinson afirmó que hasta el momento ningún funcionario del alto Gobierno ha hecho presencia en Providencia e indicó que todas las mesas de trabajo se han adelantado es en San Andrés.









“

Con el gobierno nacional no ha pasado nada (…), la comunidad de Providencia está exigiendo que el gobierno haga presencia

”, señaló el alcalde.









De igual forma, dijo que “toda la comunidad de providencia se alimenta de la pesca” pero que los que “salen explotar los productos marinos son cerca 600 familias y más de 300 lo explotan como actividad comercial”.









“Los pescadores sienten mucho temor y ya no salen a las faenas porque no quieren ser víctimas de un atropello del país vecino (Nicaragua)”, sostuvo.

