Ha sido el mejor día en mesas de negociación: Griselda Restrepo sobre huelga de pilotos

Completándose ya 48 horas desde que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) instaló una huelga, las negociaciones entre ambas partes bajo supervisión del Ministerio del Trabajo siguen en pie.

En dicha huelga, más de 700 pilotos no están realizando ningún vuelo con los aviones de Avianca y han terminado impactando seriamente las operaciones de la aerolínea.

Sin embargo, de los tres días en los que se han llevado a cabo negociaciones entre las partes, la que se realizó este jueves 21 de septiembre parece ser la que más avances dejó. La ministra de la cartera de Trabajo, Griselda Restrepo, confirmó que por fin se puso una propuesta económica por parte de los aviadores que empezó a ser analizada por Avianca.

Se espera que luego del análisis de dicha propuesta, los diálogos entre la Acdac y Avianca sigan realizándose este viernes 22 de septiembre para lograr avanzar en otros temas del pliego de peticiones de realizado por los pilotos.