Gobierno y productores de papa logran acuerdo para levantar paro

El Gobierno nacional y los productores de papa lograron esta madrugada un acuerdo sobre un paquete de medidas de apoyo a los productores. Con el acuerdo, se pone fin, de inmediato, al paro de los paperos. “El paro se levanta”, fue la orden de los líderes de los cultivadores.



Los productores de papa se beneficiarán con un apoyo de 40 mil millones de pesos que se aplicará para las dos próximas cosechas. Cada productor recibirá la ayuda por hectárea, hasta un máximo de cinco.



Adicionalmente se convino otra serie de apoyos que se definirán en cuatro mesas de trabajo: de crédito, comercio, insumos y semillas. Y con recursos que aportará el departamento de Boyacá, una partida de 2 mil millones de pesos para apoyar el cultivo de cebolla en el departamento.



En el acuerdo participaron el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar; el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe García; la viceministra de Hacienda, Carolina Soto, los presidentes de Finagro y Banco Agrario, Luis Eduardo Gómez y Francisco Estupiñán, el mayor general Rodolfo Palomino, los congresistas Jorge Londoño, Jorge Hernando Pedraza, Juan Córdova, Humprey Roa, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados y los líderes de los productores de papa.



