Gobierno selecciona árbitro que representará a Acdac en el tribunal de arbitramento . Foto: Colprensa( Thot )

María del Carmen Chaín López será la personas encargada de representar a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, dentro del tribunal de arbitramento convocado por el Gobierno.

La árbitra fue seleccionada a través de un sorteo en el que participaron 99 abogados, siendo ella seleccionada con la balota número 71 en las instalaciones del Ministerio del Trabajo en el que estuvieron presentes Gobierno, representantes de Avianca, pero nadie en representación de los pilotos.

Por otro lado, Avianca ya había informado que Carlos Ernesto Molina Monsalve será el árbitro que representará la aerolínea dentro del tribunal, al cual ahora le queda seleccionar un tercer arbitro y que se deberá escoger en una concertación entre el representante de Avianca y de la Acdac máximo dentro de 48 horas, de lo contario, este tercer árbitro también se seleccionará por sorteo.