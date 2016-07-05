Gobierno respondió a señalamientos de expresidente Uribe a Bernard Aronson

“El apoyo de Bernie Aronson, enviado especial de los Estados Unidos para el proceso de paz, es un respaldo de Estado y no de un particular”, así respondió el Gobierno tras los señalamientos del ex presidente Álvaro Uribe al precisar que el delegado norteamericano tiene intereses comerciales con Colombia.

Según el ministro del Interior (e), Guillermo Rivera, “el apoyo dado al proceso de paz por parte de los Estados Unidos a través de Bernard Aronson es un apoyo de Estado, es el Gobierno Federal de Estados el que está apoyando el proceso de paz y lo ha venido haciendo a través de un delegado suyo. Lo que hacemos nosotros es valorar ese apoyo de Estado que el propio presidente Barack Obama ha expresado y no hacemos ningún tipo de comentarios sobre lo que ha dicho el ex presidente, Alvaro Uribe”.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, arremetió a través de su cuenta de Twitter contra el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el proceso de paz con las Farc, Bernard Aronson, al asegurar que su participación de cara a las negociaciones de paz “favorece la total impunidad”.

“¡¿Qué intereses comerciales ha tenido o tiene el señor Aronson en compañías que han sido concesionarias para explotar recursos naturales de Colombia en zonas que volvieron al dominio de las Farc o vinculadas a la industria del café con socios cercanos al presidente de la República?!”, expresó el ex mandatario.