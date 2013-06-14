Gobierno rechaza versión de Noemí Sanín sobre canal de Nicaragua
La canciller María Ángela Holguín dijo que el Gobierno en ningún momento ha considerado que la Corte Internacional haya fallado en algo distinto en el litigio con Nicaragua.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, dijo en www.wradio.com.co que el Gobierno en ningún momento ha considerado que la Corte Internacional haya fallado en algo distinto a la ley internacional en el litigio con Nicaragua.
Así, la canciller Holguín rechazó las declaraciones de Noemí Sanín en el sentido de que la juez china de la Corte, Xue Hanqin, obró de forma irregular pues fue durante cinco años fue colega del embajador del país centroamericano ante La Haya, Carlos Argüello, además, fue embajadora económica para el sudeste asiático, por lo que “conocía de memoria”, los planes del canal.
“En ningún momento hemos pensado que la Corte no haya fallado en algo distinto a la ley internacional o que los jueces no hayan fallado a conciencia, en eso el Gobierno ha sido claro”, aclaró Holguín.
De igual forma, dijo que la información que tiene Noemí Sanín sobre el canal que construirá Nicaragua fue trasmitida a los abogados “para que la miren y la consideren”.
