Gobierno realizará subasta de licencias para operar la tecnología 4G

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

El Gobierno subastará este miércoles (26 de junio) las licencias para el uso del espectro radioeléctrico en los que se prestarán los servicios de telefonía móvil de cuarta generación (4G), a las cuales aspiran seis empresas entre nacionales y extranjeras.

La tecnología 4G permite la transmisión de datos y de voz a altas velocidades a través de redes inalámbricas y la expectativa del Gobierno es que antes de julio de 2014 al menos el 50 por ciento de los municipios del país tenga este servicio.

"En cinco años el cien por ciento de las cabeceras municipales del país, de las 1.112 localidades, debe contar con esta tecnología", dijo el director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), Oscar León.

En términos de velocidad, las redes 4G podrán llevar conectividad a dispositivos móviles con una rapidez diez veces mayor a lo que actualmente pueden ofrecer las redes 3G o 2G (Edge). Las empresas participantes en la subasta fueron clasificadas en dos grupos, en uno de los cuales están Movistar, del grupo Telefónica; Claro, y la unión de Tigo y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que ya operan telefonía móvil en el país.

Autor: El Tiempo

 

