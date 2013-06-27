Gobierno no se levantará de la mesa hasta lograr acuerdo con campesinos del Catatumbo

Aunque sin acuerdo en la metodología, pero sí con propuestas de inversión social, el alto consejero para el Diálogo Social Luis Eduardo Garzón, espera que se llegue a un acuerdo con los campesinos de la zona del Catatumbo.



"Aspiramos que haya una negociación corrida a partir de ahora, hasta donde terminemos. Los líderes nos están planteando que la metodología sea diferida para varios días o meses, no, nosotros vamos estamos dispuestos a que no hayan temas vedados pero que salgamos de esta negociación ya", precisó Garzón.



El Gobierno aseguró que la discusión se debe centrar en solucionar los problemas reales del campesinado, y no quedarse estancada en ideologías.



"Todo en la mesa es susceptible de discusión pero todo es para salir hoy. Pero nada puede hacerse en diferido pero tiene que ser ya. No vamos a discutir un discurso ideológico, para nosotros es más fundamental discutir las necesidades de la gente", agregó el Alto Consejero para el Diálogo Social.



Igualmente reconoció que es necesario ejecutar una política de choque para cambiar los cultivos ilícitos por lícitos, por lo que el Gobierno entregará propuestas de inversión económica.



El equipo negociador del Gobierno que conciliará con las comunidades campesinas, está compuesto por el ministro de Agricultura Fernando Estupiñán, el alto consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, el alto consejero para las Regiones, Juan Carlos Mira, el director del departamento de la Prosperidad Social, Bruce Mcmaster y el viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, entre otros.



El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, estará presente como garante de la negociación entre el Gobierno y los campesinos.



Autor: Andrea Díaz