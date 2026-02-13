Gobierno Nacional anuncia refuerzos en las intervenciones en "ollas" de Colombia

En los últimos tres meses el jefe de la cartera de la defensa, explicó que se lograron desarticular 48 bandas y 273 expendios de alucinógenos en todo el país.. Foto: Colprensa( Thot )

Con la demolición de dos viviendas en el barrio El Calvario de Cali, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio inicio a la intervención contra la venta de sustancias alucinógenas y aseguró continuar con la desarticulación de bandas dedicadas al crimen organizado.

"Hoy empezamos en Cali con dos demoliciones, de 25 que se están haciendo en todo el país y 30 más que se harán a partir del próximo lunes en toda Colombia" señaló el Ministro.

En los últimos tres meses el jefe de la cartera de la defensa, explicó que se lograron desarticular 48 bandas y 273 expendios de alucinógenos en todo el país.