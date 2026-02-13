Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:25

Gobierno Nacional anuncia refuerzos en las intervenciones en "ollas" de Colombia

"Hoy empezamos en Cali con dos demoliciones, de 25 que se están haciendo en todo el país y 30 más que se harán a partir del próximo lunes en toda Colombia" señaló el Mindefensa.

En los últimos tres meses el jefe de la cartera de la defensa, explicó que se lograron desarticular 48 bandas y 273 expendios de alucinógenos en todo el país.. Foto: Colprensa

En los últimos tres meses el jefe de la cartera de la defensa, explicó que se lograron desarticular 48 bandas y 273 expendios de alucinógenos en todo el país.. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Con la demolición de dos viviendas en el barrio El Calvario de Cali, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio inicio a la intervención contra la venta de sustancias alucinógenas y aseguró continuar con la desarticulación de bandas dedicadas al crimen organizado.

"Hoy empezamos en Cali con dos demoliciones, de 25 que se están haciendo en todo el país y 30 más que se harán a partir del próximo lunes en toda Colombia" señaló el Ministro.

En los últimos tres meses el jefe de la cartera de la defensa, explicó que se lograron desarticular 48 bandas y 273 expendios de alucinógenos en todo el país.

