Gobierno espera presentar la reforma pensional en marzo del 2020

La ministra confirmó que no se va a aumentar la edad de pensión, se va a respetar los derechos adquiridos. Foto: Colprensa

En entrevista con La W, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, confirmó que en este año no se va a realizar la reforma pensional que en el inicio del Gobierno Duque se había anunciado.

Según Arango, el Gobierno tiene muy clara la importancia de dicha reforma para todo el país y que, por lo mismo, esta debe hacerse de forma correcta. De esta manera, señala la ministra que se busca lograr los cambios estructurales de los que tanto se habla en el sistema pensional y no tener que volver a hacer una nueva reforma pensional en unos cuantos años.

Frente a los comentarios que se han recibido por algunos sectores del país respecto a que dicha reforma es inaplazable, la ministra aseguró que comprende dichas críticas. Además, insistió en que el compromiso para hacer el proceso se tiene, al punto en que aseguró en los micrófonos de La W que este año se iniciará una mesa técnica con todos los actores que involucra la reforma, con el fin de presentar la misma en marzo del 2020.

Otro de los anuncios importantes que hizo la jefe de la cartera de Trabajo durante su entrevista con La W fue que la edad de los colombianos para poder pensionarse no se va a aumentar. De esta manera, explica que se respetarán los derechos adquiridos, al igual que la pensión sustitutiva.

En cuanto a los subsidios de las pensiones más altas, Arango explicó que estos se van a focalizar en las pensiones de más bajo valor, para poder ayudar a solucionar el problema de inequidad que existe en el sistema pensional del país.

Finalmente, la ministra aseguró que el aplazamiento para presentar la reforma pensional no tiene nada que ver con el panorama político que afronta el actual Gobierno del presidente de la República, Iván Duque.

====================

Le puede interesar: