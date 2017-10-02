Gobierno espera cumplimiento de tiempo para sortear árbitro de Acdac para Tribunal

(Escuche la entrevista: "Estamos usando lo que tenemos para hacer cumplir un servicio público esencial")

En entrevista con La W, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, confirmó que Avianca ya envió el nombre del árbitro escogido para representarlos en el Tribunal de Arbitramento.

Desde hace unos días, se convocó a la aerolínea y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) ante este tribunal con el fin de encontrar una solución a la huelga de aviadores que ya completa casi dos semanas.

(Le puede interesar: Cerca de 25.000 pasajeros se han visto afectados por huelga de pilotos de Avianca)

Ante la postura de la Acdac de no enviar árbitro, Restrepo expresó que aunque la Asociación no le ha confirmado esa información al Gobierno, de ser cierta, se esperarán los tres días correspondientes para que llegue el nombre que representará a la Acdac en el tribunal.

Sin embargo, si eso nunca ocurre, el Ministerio del Trabajo procederá a hacer la elección por sorteo de dicho árbitro de una linda de 200 opcionados que están disponible en la Corte Suprema de Justicia para participar en el Tribunal de Arbitramento.

Frente a las posturas de distintos expertos laboristas, que han manifestado que la convocatoria al tribunal realizada por el Gobierno es ilegal, la jefe de la cartera de Trabajo expresó que el arbitramento está plenamente establecido y le permite al Gobierno realizar la convocatoria haciendo uso de las herramientas que le entrega la ley colombiana para solucionar una huelga que en el momento afecta un servicio público esencial.