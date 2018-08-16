Gobierno Duque firma las primeras ocho extradiciones por narcotráfico

El presidente Iván Duque firmó las primeras ocho extradiciones de ciudadanos colombianos que son solicitados por la justicia de Estados Unidos.

Se trata de seis colombianos solicitados en extradición y dos más que habían presentado recursos de reposición.

"En atención al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, se autorizó la extradición de ciudadanos colombianos reclamados por distintas cortes federales de justicia de los estados de California y Florida (EEUU) por delitos de tráfico de narcóticos", indicó la Casa de Nariño en un comunicado.