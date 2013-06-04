Gobierno buscar frenar 'desangre' de integrantes de las FFMM hacia Emiratos Árabes

En los últimos años cerca de 1.200 integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas han pedido el retiro para poder viajar a Emiratos Árabes. Por eso, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró la necesidad un “acuerdo de cooperación”.



La idea de Colombia, según dijo el ministro, es “organizar” el tema. “Nos preocupa que hay muchachos que renunciar por un mejor contrato pero dejan atrás el tema de pensión y salud”.



Anunció que el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, se encuentra en Emiratos Árabes para avanzar en una segunda fase del tratado para “finiquitar la cooperación”.



“Si allá va haber presencia de miembros de las Fuerzas Militares que sea de manera ordenada y conveniente (…) y que evite un drenaje”, señaló Pinzón, quien explicó que “normalmente” integrantes de las FFMM que viajan son lo que no alcanzan a llegar a su edad de retiro.