Fuero Penal Militar y la reforma a la Salud en su recta final en el Congreso
Inicia en el Congreso de la República una semana crucial para sacar adelante proyectas tan importantes como el Fuero Penal Militar y la reforma estatutaria de la salud.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo en www.wradio.com.co que al Fuero Penal en la plenaria del Senado le faltan menos de la mitad de los artículos por ser aprobados.
Aseguró que esperan que al finalizar el lunes 17 de junio se haya discutido y votado el Fuero. “Solo le faltaría la conciliación y conversión en ley para que pase a sanción presidencial”, señaló.
Sobre la reforma estatutaria de la salud, el ministro afirmó que el Gobierno espera que se pueda avanzar en esa ley, la cual no es muy extensa pues tiene menos de 30 artículos.
“Ojalá se puede dar buena noticia el jueves (20 de junio) de que se dio un paso importante en expedir un estatuto reglamentario para un derecho fundamental como la salud”, afirmó.
Finalmente, recordó que durante el Gobierno de Santo se han aprobado 140 leyes en el Congreso y reconoció que lo que “viene ahora es el cumplimiento” de las mismas.
“Hay que entrar a ejecutar”, puntualizó.
