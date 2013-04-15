Francisco Santos dijo que pondrá más vallas polémicas

Francisco Santos, exvicepresidente y actual precandidato presidencial del Centro Democrático, afirmó que colocará más vallas en las que compara a “Iván Márquez” con el Pablo Escobar.



“Hay que visibilizar a las víctimas de las Farc”, anunció Santos, quien afirmó que con estos mensajes pretende sensibilizar sobre la necesidad de proteger a las víctimas y llamar la atención en que no debe haber afectados de primera y de segunda.



En los anuncios se les ve a Pablo Escobar y a “Iván Márquez”, y, en medio, escrita la leyenda “Adivine quién ha matado más policías”.



